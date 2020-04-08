Kamu bankaları: Özveri içinde kesintisiz destek veriyoruz Kamu bankaları, tam mesai ile çalıştıklarını ve özveri içinde kesintisiz destek verdiklerini açıkladı.

Kamu bankaları, tam mesai ile çalıştıklarını ve özveri içinde kesintisiz destek verdiklerini açıkladı.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank'ın ortak açıklamasında şöyle denildi:

"Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıkloğlu'nun sosyal medya üzerinden; Kamu Bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirileri olmuştur."Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkemizin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içinde kesintisiz destek veriyoruz."Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Salı günü yaptığı açıklamada, bankaların şirketleri "limit bitti" diyerek geri çevridiklerine dikkat çekerek, "Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum" dedi ve ekledi:

"Şirketlerimiz bankalar tarafından 'limit bitti' denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil."

Kaynak: DHA