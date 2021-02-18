Kalp rahatsızlığı ameliyatla çözülen genç basketbolcu sahalara döndü
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Kalp rahatsızlığı ameliyatla çözülen genç basketbolcu sahalara döndü

18.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:51

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un genç oyuncusu Elanur Menteş, kalbindeki delik nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından takımla çalışmalara başladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un genç oyuncusu Elanur Menteş, kalbindeki delik nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından takımla çalışmalara başladı.

Bir ay önce altyapıdan A takıma çıkarılma kararı alınan Mersin ekibinin sporcularından 17 yaşındaki Elanur, sağlık vizesi almak için gittiği kentteki bir özel hastanede yapılan tetkiklerde kalbinde doğuştan delik olduğunu öğrendi.

Hastanede tedavi altına alınan Elanur'un kalbindeki delik, anjiyo yapılarak kapatıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayan genç sporcu, parkelere dönmenin sevincini yaşıyor.

Elanur Menteş, AA muhabirine, bir ay önce kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Ameliyat ve tedavi sürecinin başarılı geçmesiyle iyileştiğini aktaran Elanur, "İlk duyduğumda çok korkup üzülmüştüm. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Doktorum ve hocalarım bu durumu atlamama çok yardımcı oldu. Şu an çok iyiyim. Bir aylık ara benim için çok uzun gibiydi. Bir hafta önce antrenmanlara yeniden başladım. Parkelere dönmeyi çok özlemiştim, şu anda çok mutluyum." diye konuştu.

Kalp rahatsızlığı ameliyatla çözülen genç basketbolcu sahalara döndü
Kalp rahatsızlığı ameliyatla çözülen genç basketbolcu sahalara döndü
Kalp rahatsızlığı ameliyatla çözülen genç basketbolcu sahalara döndü
Kalp rahatsızlığı ameliyatla çözülen genç basketbolcu sahalara döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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