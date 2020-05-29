Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş toprağa verildi ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz (37), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz (37), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

27 Mayıs günü saat 01.40 sıralarında ikamet ettiği Alacakaya İlçe jandarma Komutanlığı misafirhanesinde rahatsızlanan Jandarma Uzman Çavuş Gürbüz, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürbüz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 28 Mayıs günü akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 1 çocuk babası 17 yıllık Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz'ün cenazesi, bugün memleketi Osmaniye'ye getirildi. Devlet Hastanesi morgundan cenazesi alınan Gürbüz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmak üzere Esenevler Mahallesi'ndeki baba evine ardından, törenin yapılacağı Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze törenine Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz'ün kardeşi Yusuf Gürbüz, ağabeyinin askeri kamuflaj elbisesiyle katılırken, baba Hamit Gürbüz ise taziyeleri kabul etti. Cuma namazı sonrasında, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde Emekli İmam Hatip İsmail Gümüş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz'ün naaşı, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA