Kalın: "(İdlip'te saldırı) Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik"

Kalın: "(İdlip'te saldırı) Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

21.08.2019 19:27
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Kalın: (İdlip'te saldırı) tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak

Kalın:
Kaynak: AA
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