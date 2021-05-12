KAHVEDE KUMAR OYNAYAN 8 KİŞİYE 82 BİN LİRA CEZA
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KAHVEDE KUMAR OYNAYAN 8 KİŞİYE 82 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de kahvehanede kumar oynarken yakalanan 8 kişiye Kabahatler Kanunu ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlalden' toplam 82 bin 660 lira ceza uygulandı.

OSMANİYE'de kahvehanede kumar oynarken yakalanan 8 kişiye Kabahatler Kanunu ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlalden' toplam 82 bin 660 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, 2 masada kumar oynayan 8 kişiyi yakaladı. Masalardaki oyun malzemeleri ile 315 liraya el konuldu.. İş yeri sahibine 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 8 kişiye ise Kabahatler Kanunu, sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 82 bin 660 lira ceza uygulandı.

KAHVEDE KUMAR OYNAYAN 8 KİŞİYE 82 BİN LİRA CEZA
KAHVEDE KUMAR OYNAYAN 8 KİŞİYE 82 BİN LİRA CEZA
KAHVEDE KUMAR OYNAYAN 8 KİŞİYE 82 BİN LİRA CEZA
KAHVEDE KUMAR OYNAYAN 8 KİŞİYE 82 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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