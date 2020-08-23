Kahramanmaraş, Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ne hazırlanıyor
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Kahramanmaraş, Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ne hazırlanıyor

Kahramanmaraş, Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ne hazırlanıyor -7 Güzel Adam Müzesi'nden düzenlenen 1.

23.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:03

Kahramanmaraş, Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ne hazırlanıyor

-7 Güzel Adam Müzesi'nden düzenlenen 1. Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri etkinliğinin tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı, Vali ve Emniyet Müdürü de katıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentte 'Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri' organizasyonu düzenleyeceklerini açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin tanıtım toplantısı 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, şair ve yazarların katılımı ile gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın sözü dünyaya ulaşacak

Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Biliyorsunuz Kahramanmaraş, büyük bir edebiyat geleneğine sahip, sözün dolaşımının süreklilik arz ettiği, irfanın ve hikmetin hüküm sürdüğü bir şehir. Biz bu etkinlik için "Çünkü sözümüz var' sloganıyla çıktık yola. Kahramanmaraş'ın sözünü sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya duyurmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Başkan Güngör konuşmasında Kahramanmaraş'ın edebiyat alanında 'UNESCO Şehirler Ağı'na dahil olması çalışmalarına da değindi. Başvuru sürecinin başladığını ifade eden Güngör, "Şu an arkadaşlarımız raporlama ve lobi çalışmalarına hız vermiş durumdalar. İnanıyoruz ki bu sene o sene olacak ve Kahramanmaraş, UNESCO ağına dahil olmanın avantajlarını yaşayacağı bir döneme girmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Bu yıl birincisi düzenlenecek etkinliğin en dikkat çekici yanı, 8 ayrı dalda verilecek "Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri" olacak. Rasim Özdenören, İskender Pala, Fatih Andı, Güray Süngü, Mevlana İdris Zengin, Kemal Sayar ve Necip Tosun'dan oluşacak Değerlendirme Kurulu, 2020 yılının en dikkate değer kitaplarını ve edebiyat projelerini ödüllendirecek.

Ödüller; yılın en iyi şiir kitabı, yılın en iyi öykü kitabı, yılın en iyi çocuk kitabı, yılın en iyi romanı, yılın en iyi inceleme-araştırma kitabı, yılın en iyi dijital edebiyat projesi, yılın en iyi edebiyat dergisi, yılın en iyi TV edebiyat programı kategorilerinde verilecek.

Etkinlik kapsamında ortaokullar arası resim yarışması; liseler arası şiir, öykü ve deneme yarışmaları düzenlenecek. Ayrıca her yaştan yazarların katılacağı şiir, öykü ve deneme yarışmaları olacak.

Tamamı ödüllü bu yarışmaların yanı sıra, Kahramanmaraşlı büyük usta Aşık Mahzuni Şerif anısına bir "Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması" da düzenlenecek.

16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri kapsamında şehirde 40'a yakın edebiyat ve kültür insanı ağırlanacak. Kahramanmaraş ve ilçelerindeki toplam 30 lisede düzenlenecek "okur-yazar buluşmaları" programlarının yanı sıra etkinlik boyunca her gün Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerine yönelik çeşitli "tematik oturumlar" düzenlenecek. Beş gün sürecek bir yazı atölyesine de ev sahipliği yapacak olan etkinlikte ayrıca her gün tüm katılımcılara açık paneller, şiir okuma etkinlikleri ve konserler düzenlenecek. Etkinlik ayrıca "Kahramanmaraş'ın Yüzleri" isimli bir sergiye de ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraş, Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ne hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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