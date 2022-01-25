Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulunan yaralı köpek korumaya alındı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulunan yaralı köpek korumaya alındı

Kahramanmaraş'ta yol kenarında bulunan yaralı köpek korumaya alındı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin devriye esnasında yol kenarında bulduğu yaralı köpek koruma altına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin devriye esnasında yol kenarında bulduğu yaralı köpek koruma altına alındı.

Göksun ilçesi Karaömer Mahallesinde devriye uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı bir köpek buldu.

Yaralı köpeğe ekiplerce su ve mama verildi.

Ekipler, köpeği tedavisinin yapılması amacıyla Göksun Belediyesi personeline teslim etti.

Köpek, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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