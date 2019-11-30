Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

30.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:12
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Dulkadiroğlu ilçesinde uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA
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