Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
30.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:12
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Dulkadiroğlu ilçesinde uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA