Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
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Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Alabalık üretiminde Türkiye'de önemli bir merkez konumuna gelen Kahramanmaraş'ta, yılda ortalama 7 bin ton balık üretilerek 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapılıyor.

Alabalık üretiminde Türkiye'de önemli bir merkez konumuna gelen Kahramanmaraş'ta, yılda ortalama 7 bin ton balık üretilerek 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapılıyor. Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, kentteki balıkçılıkla ilgili yaşanan güzelliği bir balık festivali ile taçlandırmayı planladıklarını söyledi.

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta irili ufaklı onlarca balık tesisi yer alıyor. Kentin birçok noktasında yer alan balık tesislerinde üretim tam hız devam ediyor. Türkiye'nin ilk alabalık üretim tesislerinden biri de Tekir Mahallesi'nde bulunuyor. Su kaynakları açısından bereketli bir bölgeye sahip olan tesisteki dev havuzlarda üretilen balıklardan, yıllık yaklaşık 200 ton ürün elde ediliyor.

Kahramanmaraş geneli irili ufaklı tesislerde üretilen alabalıklar yurtiçi başta olmak üzere, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderiliyor. 50'nin üzerindeki tesislerde yılda ortalama 7 bin ton balık elde edilirken, yaklaşık 155 milyon lira da gelir sağlanıyor.

Balık üreticisi Özkan Kekeç, "Balık satışlarından memnunuz, doğal ve sağlık açısından faydalı olan balığın tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Savaş Kısacık ise pandemide balık tüketiminin artığını söyledi.

Balık cenneti Kahramanmaraş'ta balık festivalinin de yapılacağını söyleyen Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, "Kahramanmaraş'ta onlarca balık tesislerinde yılda ortalama 7 bin ton alabalık üretiliyor. Bu güzelliği ise balık festivali ile taçlandırmayı planlıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor - Haberler Ekonomi
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