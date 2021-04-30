Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
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Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim

Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta tam kapanma uygulamasıyla cadde ve meydanlar boş kalırken, polisler de kısıtlamayı ihlal edenlere yönelik sıkı denetim yaptı.

KAHRAMANMARAŞ'ta  tam kapanma uygulamasıyla cadde ve meydanlar boş kalırken, polisler de kısıtlamayı ihlal edenlere yönelik sıkı denetim yaptı.

Pandemi nedeniyle yurt genelinde uygulanan tam kapanmanın dün saat 19.00'da başlamasıyla birlikte Tarihi Kapalı Çarşı, Demokrasi Meydanı, Trabzon ve Azerbaycan Bulvarı gibi kentin en yoğun meydan ve caddeleri de boş kaldı. Tam kapanma nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluştururken, ara sokaklarda devriye görevi yaptı.

Kontrol noktalarında araçları ve yayaları kontrol eden polisler, muafiyeti bulunmayanlara idari para cezası yazılması için tutanak tuttu. Ayrıca ekip araçlarından sık sık vatandaşlara, evde kalmaları yönünde anonslar yapıldı.

Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta tam kapanmada sıkı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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