Kahramanmaraş'ta taciz iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, B.P. ve Ş.P. kardeşler merkez Onikişubat ilçesi Derepazarı güzergahında seyreden halk otobüsünde A.A. (45) ve A.A'nın (38) taciz ve tehdidine uğradıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan, 38 yaşındaki A.A. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı