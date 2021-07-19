Kahramanmaraş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki
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Kahramanmaraş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki

Kahramanmaraş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar protesto edildi.

Kahramanmaraş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar protesto edildi.

İHH İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, "Kudüs İçin Meydana Çık" çağrısıyla tüm Türkiye'de çeşitli gençlik sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, işgalcilerin Kudüs'teki baskın planlarına karşı tepkilerini göstermek için Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan dernek binasında toplandı.

Genç İHH Başkanı Harun Reşit Paksoy, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün bu bayram da İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

İsrail'in bu saldırılarının kronikleştiğini, Müslümanların her bayramı öncesi Mescid-i Aksa hedefe konularak bir meydan okuma yapıldığını belirten Paksoy, Mescid-i Aksa'nın bir yahudi mabedine çevrilmek istendiğini ifade etti.

Paksoy, İsrail'in saldırılarına karşı vatandaşları tek ses olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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