Kahramanmaraş'ta kış tedbirleri toplantısı
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Kahramanmaraş'ta kış tedbirleri toplantısı

24.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:59
Kahramanmaraş'ta kış tedbirleri toplantısı

Kahramanmaraş'ta kış tedbirleri konulu toplantı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta kış tedbirleri konulu toplantı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, AFAD'ta düzenlenen toplantıda, kış aylarında kurumların yapacağı çalışmalar ve alınacak tedbirlerin ele alındığı belirtildi.

Vatandaşların kış mevsimini sorunsuz geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düştüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın genelgesinde de belirtildiği üzere meteorolojik ihbar alındığı andan itibaren birimlerimiz teyakkuz haline geçerek, her kurumun kendi sorumluluk alanı ile ilgili tedbirleri hayata geçirmesi sağlanacaktır. Acil durum meydana geldiğinde müdahale çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanarak olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Çalışmaların, üst birimlere raporlaması yapılarak ihtiyaç halinde destek talebinde bulunulacaktır. Her kurumun bu bilinçle ön hazırlıklarını şimdiden tamamlayarak kapasitesini gözden geçirmesi gerekmektedir. "

Açıklamada, Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun'un toplantıda, kış tedbirleri hazırlık çalışmaları ve yapılacak diğer çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdiği ve ilçe kaymakamlarının da canlı yayın aracılığıyla katılım sağladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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