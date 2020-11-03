Kahramanmaraş'ta gıda taşıyan araçlara denetim
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Kahramanmaraş'ta gıda taşıyan araçlara denetim

03.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:14
Kahramanmaraş'ta gıda taşıyan araçlara denetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kente çevre il ve ilçelerden gıda taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kente çevre il ve ilçelerden gıda taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Adana, Gaziantep ve Kayseri güzergahlarındaki şehir girişlerinde araçlara yönelik künye kontrollerini gerçekleştirdi.

15 personel ve hava aracı ile yapılan kontroller, Hal Kanunu kapsamında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinin kayıt sisteminde yer almayan sürücülere uyarılar yapılırken taşıma, yükleme ve sevkiyat konularında pandemi kurallarının da uygulanması istendi.

Denetimlerin farklı zamanlarda devam edeceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta gıda taşıyan araçlara denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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