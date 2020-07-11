Kahramanmaraş'ta gelinler için altın işlemeli maske üretildi
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Kahramanmaraş'ta gelinler için altın işlemeli maske üretildi

Türkiye'de altın işlemede önemli konumda bulunan Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gelinliklerin bir parçası haline gelen maskeleri ortalama 30 gram altınla işleyerek yaklaşık 14 bin liradan satışa sundu.

Kahramanmaraş'ta gelinler için altın işlemeli maske üretildi
11.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:46

Türkiye'de altın işlemede önemli konumda bulunan Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gelinliklerin bir parçası haline gelen maskeleri ortalama 30 gram altınla işleyerek yaklaşık 14 bin liradan satışa sundu.

Sektörün öncü kentlerinden Kahramanmaraş'ta, ağırlıklı olarak "22 ayar" altın işlemeciliği yapıp Türkiye'nin her yerinde vitrinleri süsleyen kuyumcu esnafı, Kovid-19'dan korunmak için hayati önem taşıyan maskeye düğün hazırlığını sürdüren çiftler için yeni bir anlayış kazandırdı.

Bir kuyumcu, normal yaşamda olduğu gibi düğün ve nikah töreni sırasında da takılması zorunlu olan maskeleri altınla kapladı.

İşlemeli altını, cerrahi maskelerin üzerine süsleyerek farklı bir tarz oluşturan kuyumcu, hem maskeye farklı bir görünüm kazandırdı hem de takı olarak değerlendirilmesini sağladı.

Kuyumcunun ortaklarından da olan Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oda yönetimi ve kuyumcu esnafıyla birlikte aldıkları kararla "altın süslemeli maske" dönemini başlattıklarını söyledi.

"Altın maskeli gelinleri sıklıkla göreceğiz"

Üretilen maskenin takı olarak da ilgi göreceğine inandıklarını belirten Öz, "Çok yakın zamanda düğünlerde altın maskeli gelinleri sıklıkla göreceğiz diye düşünüyorum. Düğünlerde gelinlerin maskeyle sahnede olmaları ve sade maskenin görsellik açısından pek uyuşmadığını gördük. Biz de bunun üzerine maskeyi bir altın takıyla süsleyerek görsellik kattık." dedi.

Genellikle 30 gram civarında altın kullanılan maskenin yaklaşık 14 bin liradan satıldığını aktaran Öz, maskede 100 grama kadar altın kullanılabildiğini ve fiyatın da buna bağlı olarak arttığını dile getirdi.

Öz, Kahramanmaraş'ın altın takı üretiminde İstanbul'dan sonra en büyük üretici olduğuna dikkati çekerek, geleneksel tarzda üretim yapan ustaların becerilerinin sektöre çok ciddi katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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