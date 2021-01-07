Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

07.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:38
Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaların olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstasyonda çalışan 2 kişi alevler nedeniyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında akaryakıt pompaları kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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