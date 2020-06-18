Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: "Yangınlara hazırız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: "Yangınlara hazırız"

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, "Hem işçilerimiz hem de teknik elemanlarımızla yangınlara hazırız." dedi.

18.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:07

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, "Hem işçilerimiz hem de teknik elemanlarımızla yangınlara hazırız." dedi.

Koç, Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ormanların dünyanın ve insanlığın akciğerleri olduğunu söyledi.

Hatay'ın da yüzde 38'inin ormanlarla kaplı olduğunu dile getiren Koç, bölgeyi "Yangınlar konusunda birinci derecede hassas." şeklinde tanımladı.

Koç, kış aylarından bu yana orman yangınları için hazırlandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Hem işçilerimiz hem de teknik elemanlarımızla yangınlara hazırız. Halkımıza sürekli ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Hatay'daki vatandaşlarımız da son derece duyarlı. Geçen seneyi orman yangınları konusunda iyi bir şekilde atlattık. Bu sene de iyi gidiyoruz. Şimdiye kadar küçük 11 yangınımız oldu. Yangınlara hızlı şekilde müdahale ediyoruz."

Hatay'a 4 insansız gözetleme kulesi kuruldu

Koç, orman yangınlarının İnsansız Hava Araçları (İHA) ile de gözetlendiğini dile getirerek, "Ayrıca Hatay'a 4 insansız gözetleme kulesi yerleştirdik." diye konuştu.

Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığını, bunlara en çok bahçe temizliği ve anız yakılmasının neden olduğunu vurgulayan Koç, "Bilinçlendirme çalışmalarımıza yaz boyunca da devam edeceğiz." dedi.

Koç, yangınlara müdahale de kullanılan araçları da basın mensuplarına tanıttı.

Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci de yaz aylarının gelmesiyle bölgede yangın sezonunun açıldığını belirterek, vatandaşlardan orman yangını konusunda en ufak bir belirti görmeleri halinde ihbarda bulunmalarını istedi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ile Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'nın da katıldığı toplantının ardından basın mensupları, helikopterle bölgedeki ormanlık alanlar ve yangın gözetleme kulelerini havadan görüntüledi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: 'Yangınlara hazırız'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Haber
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Listeye Tekirdağ ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 50'ye yükseldi
Listeye Tekirdağ ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 50'ye yükseldi
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
"Kıraç" ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Demet Evgar Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: "Yangınlara hazırız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:53:33. #1.15#
title