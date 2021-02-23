Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek

23.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:57
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde binlerce yaşlı vatandaşın ihtiyacını giderdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde binlerce yaşlı vatandaşın ihtiyacını giderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında salgın sürecinde kısıtlamadan etkilenen binlerce yaşlı vatandaşın ihtiyacını karşıladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, salgın döneminde 65 yaş üstü vatandaşların kısıtlamadan doğan ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini ve yaşlı vatandaşların risk grubunda olması dolayısıyla evde alınabilecek önlemlerden alışveriş ihtiyacına kadar pek çok konuda yanlarında olduklarını kaydetti.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Özlem Zengin Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan İrem Derici Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Göztepe Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:03:36. #1.14#
title