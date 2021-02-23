Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde binlerce yaşlı vatandaşın ihtiyacını giderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında salgın sürecinde kısıtlamadan etkilenen binlerce yaşlı vatandaşın ihtiyacını karşıladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, salgın döneminde 65 yaş üstü vatandaşların kısıtlamadan doğan ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini ve yaşlı vatandaşların risk grubunda olması dolayısıyla evde alınabilecek önlemlerden alışveriş ihtiyacına kadar pek çok konuda yanlarında olduklarını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün