Kağızmanlı asker hayatını kaybetti
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Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Kırklareli'nde vatani görevini yapan Mustafa Araz (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti
14.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:50

Kırklareli'nde vatani görevini yapan Mustafa Araz (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber Kağızman yaşayan Araz ailesine askeri heyet tarafından verildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 1'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Hava Savunma Füze Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Mustafa Araz 11 Mayıs 2020 tarihinde gece aniden rahatsızlandı. Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Araz, 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden er Musta Araz'ın cenazesi Kağızman'a getirildi. Araz, Kağızman'da toprağa verilecek. - KARS

Kaynak: İHA

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