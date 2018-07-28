Kağıthane'de Taciz Şüphelisi Darbedildi

Kağıthane'de çocukları taciz ettiği ileri sürülen bir kişi darbedildi.

Alınan bilgiye göre, C.T'nin, Sanayi Mahallesi'nde kız çocuklarına tacizde bulunduğunu öne süren bir kadın olaya müdahale etti.

Çevredekiler tarafından yakalanarak darbedilen C.T, kabalıktan kaçıp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sanayi Polis Merkezine sığınmaya çalıştı.

Vatandaşların, polis merkezi önünde yeniden dövdüğü C.T, polis ekiplerince havaya uyarı ateşi açılarak kalabalığın elinden alındı.

Ekipler, kalabalığın dağılmasının ardından şüpheliyi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.