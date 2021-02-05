Kağıthane'de kumar operasyonu kamerada

KAĞITHANE'de kumar oynatılan ruhsatsız işyerine polis baskın düzenledi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler ile kumar oynayanlara toplam 52 bin 597 lira para cezası uygulanırken, işyeri de mühürlendi. Polisin baskın anı da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir işyerinde kumar oynandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler adreste yaptıkları denetimlerde içeride bulunan 13 kişinin iskambil kağıtları ile oyun oynadığını ve söz konusu işyerinin ruhsatsız olduğunu tespit etti. 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine istinaden 3 bin 469 liradan 13 kişiye toplam 45 bin 97 lira para cezası kesildi. Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye de toplam 7 bin 500 lira para cezası kesildi. Böylece içerde bulunanlara toplam 52 bin 597 lira idari para cezası işlemi uygulandı. İşyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken, işyeri sahibi F.K. hakkında da "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı