Kafası korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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Kafası korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesinde evinin balkon korkuluklarına kafası sıkışan çocuğu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler kurtardı.

Kafası korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
30.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:56

Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesinde evinin balkon korkuluklarına kafası sıkışan çocuğu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler kurtardı.

Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de evinin balkonundan dışarıyı izleyen çocuğun kafası, korkuluklara sıkıştı. Kafasını balkon korkuluklarından çıkaramayan çocuğun yardımına ilk olarak ailesi koştu. Çocuk sıkıştığı yerden çıkarılamayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istendi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük kızı sıkıştığı korkuluklardan kısa sürede çıkardı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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