KAEÜ Rektörü Karakaya, adından söz ettiren bir üniversite olduklarını belirtti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Üniversite olarak kaliteyi eğitim faaliyetlerimize yansıttık. Projelerimizle, kalite sistemimizle ve AYDEP ile adından söz ettiren bir üniversite olmayı başardık.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Üniversite olarak kaliteyi eğitim faaliyetlerimize yansıttık. Projelerimizle, kalite sistemimizle ve AYDEP ile adından söz ettiren bir üniversite olmayı başardık." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karakaya, Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı (AYDEP) üzerinden çevrim içi bağlantı ile Tıp Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantıları'na katıldı.

Karakaya, İİBF Akademik Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni dönemde akademik personele başarı dileyerek, model bir üniversite olma gerekliliklerinin yerine getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Akademik personelin bir misyon yüklendiğini vurgulayan Karakaya, "Yaşadığımız zor günlerde öğrenciye verebildiğimiz her bilgi ve değer bizim için kazanımdır. Kalite süreçlerini başarıyla tamamlayarak belgelerimizi aldık. AYDEP ile eğitimde kalite güvence sistemi oluşturduk. Üniversite olarak kaliteyi eğitim faaliyetlerimize yansıttık. Projelerimizle, kalite sistemimizle ve AYDEP ile adından söz ettiren bir üniversite olmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız