KAEÜ öğretim üyesi Erdoğan, İngiltere'de "hıyar külleme hastalığı"nı araştıracak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Erdoğan'ın TÜBİTAK'ın desteğiyle İngiltere'de "hıyar bitkisinde külleme hastalığını" araştıracağı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Erdoğan'ın hazırladığı "CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Teknolojisi Kullanılarak Külleme Hastalığına (Sphaerotheca fuliginea) Dayanıklı Transgenik Olmayan Hıyar Hatlarının Geliştirilmesi" başlıklı araştırma projesinin, TÜBİTAK'ın 2019 Yurt Dışı Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında destek aldığı belirtildi.

Öğretim üyesinin destek çerçevesinde İngiltere'deki bir üniversitede 12 ay araştırma yapacağı ifade edilen açıklamada, projenin Türkiye'deki diğer bitki hastalıklarında da dayanıklılık açısından uygulanabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan, hızlı ve etkin bir şekilde hıyar bitkisinde görülen ve ciddi ürün kayıplarına neden olan külleme hastalığına karşı toleranslı veya dayanıklı hatların geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Projede, hem dünyada hem de Türkiye'de hastalıklarla mücadelede pestisit kullanımının maliyeti ve çevreye verdiği zararın göz önüne alındığına işaret eden Erdoğan, etkili ve kısa sürede sonuç veren, dünyadaki son gelişmelere ayak uydurmayı sağlayacak hıyar külleme fungusuna dayanıklılık geliştirmek amacıyla "CRISPR/Cas9 genom" düzenleme sistemi kurulacağını aktardı.

Çalışmanın Türkiye'deki diğer bitki hastalıklarına dayanıklılık açısından öncü model çalışmalar arasına gireceğini anlatan Erdoğan, transgenik olmayan ama hastalığa dayanıklılık kazanmış bitkiler elde edilerek ıslahta ve özel sektörde daha ileriki çalışmalarda kullanılabileceğini kaydetti.

Erdoağan, tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçilen KAEÜ'nün koordinatörlüğünde kurulan Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışmanın ilerleyen aşamalarının devam ettirilmesinin bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak sonuçlar vermesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız