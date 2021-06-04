Kadınlar, kupaya özel yerli üretim yarış lastikleriyle yarıştı
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Kadınlar, kupaya özel yerli üretim yarış lastikleriyle yarıştı

Kadınlar, kupaya özel yerli üretim yarış lastikleriyle yarıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadın yetenekleri pistlere taşıyan Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nın lastik tedariği yerli ve milli üretim yapan Anlas Anadolu Lastik A.Ş. tarafından karşılandı.

Kadın yetenekleri pistlere taşıyan Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nın lastik tedariği yerli ve milli üretim yapan Anlas Anadolu Lastik A.Ş. tarafından karşılandı.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinasyonunda Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nın ilki İzmir Ülkü Park pistinde düzenledi. Yarış mücadelesini deneyimlemek isteyen 15 kadın sporcunun katıldığı kupada yerli ve milli lastik markası tarafından kupaya özel olarak üretilen yarış hamuruna sahip Viento Sport lastikler kullanıldı. TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve marka mühendislerinin birlikte geliştirdiği lastikler, kupa öncesi Kaynaşlı fabrikasında özel olarak üretildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı, yarış deneyimi kazanmak isteyen kadın sporculara destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yarış ortamında performans kullanıma uygun olarak geliştirilen lastikler hakkında Savcı, "Ülkemizde ilk kez yapılan Yamaha R25 Kadınlar Kupası'na markamızla destek vermekten dolayı çok mutluyuz. Kadınlarımızı motor sporları ile buluşturan böyle önemli bir kupanın parçası olmak ayrıca gurur kaynağımız. Amacımız yerli ve milli imkanlarımızla ürettiğimiz lastiklerimizle Türk kadınının bu alanda da güç ve cesaretlerini göstermelerine yardımcı olmak. Her zaman bu yolda kariyer planı çizen kadın erkek bütün sporcuların yanından olduk. Kadın yarışçılarımız ilk kez piste çıktıkları için motosikleti performanslı kullanmak çok zorlayıcıydı. Özel olarak kısa sürede ürettiğimiz daha yumuşak hamurlu, Kadınlar kupasına özel yarış lastikleri ile daha güvenli bir kullanım sağladık. Bizim için de bu mücadele büyük bir test oldu. Yarış sonunda lastiğimizin gösterdiği performanstan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise, "Yerli ve milli markaların motosiklet sporuna olan ilgisinden çok memnunuz. Yarışın en önemli noktası iyi bir lastikle mücadele etmektir. Çok kısa sürede geliştirip üretilen lastiklerin performansı yarışçılarımızdan tam not aldı. Türk kadınının kendisine olan güvenini piste taşımalarına olanak sağladıkları için bütün destekçilerimize çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kadınlar, kupaya özel yerli üretim yarış lastikleriyle yarıştı
Kadınlar, kupaya özel yerli üretim yarış lastikleriyle yarıştı
Kadınlar, kupaya özel yerli üretim yarış lastikleriyle yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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