SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devam Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda D Grubu'nun ikinci karşılaşmaları da tamamlandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devam Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda D Grubu'nun ikinci karşılaşmaları da tamamlandı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan günün üçüncü karşılaşmasında Karadeniz Ereğli Belediyespor'la Kayseri Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Büyük çekişme içinde geçen maçta Kayseri Gençlerbirliği'nde Nazlı Feride Aletirik karşılaşmanın tek golünü attı.

Maçın ardından açıklama yapan Kayseri Belediyespor Teknik Direktörü Sercan Erdoğan, ligde yeni olduklarını söyleyerek, 'Maç oldukça tempolu ve gergin bir maç oldu. İki taraf da çok istedi. Rakibimizi de tebrik ederim. Galip geldikleri için kızlarımızı da tebrik ederim. Geçen sene 2'nci ligden çıktık, bu sene ilk maçlarımızı oynamamıza rağmen 2 maçta 4 puan aldık. Kızlarımız elinden gelen mücadeleyi veriyor, aslanlar gibi oynuyor' dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyespor Teknik Direktörü Ömer Faruk Varlık ise oyuncularının ilk maçta galip gelmelerinin rehavetine kapıldığını belirterek, 'Maçta Kayseri takımı daha istekli ve arzuluydu. Biz de Kocaeli maçında istekli ve arzuluyduk. O günkü maçı kazandık, bugünkü maçı da kaybettik. Futbolcularımız çok genç, galibiyetin sevincini, mağlubiyetin de hüznünü yaşayarak öğrenmeleri gerekiyor. İlerleyen günlerde daha iyi olacağız' diye konuştu.

KONAK BELEDİYESPOR, KOCAELİ FUTBOL KULÜBÜ'NÜ 2-0 YENDİ

D Grubu'nda oynanan ikinci maçta Konak Belediyespor'la Kocaeli Futbol Kulübü karşılaştı. İlk yarısı berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Konak Belediyespor, Seval Kıraç'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Konak Belediyespor'dan Cansu Gürel, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, takım arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkür etti.

Konak Belediyespor Teknik Direktörü Teknik Direktörü Ali Alanç, ligin düzenlenmesi konusunda çabalarından dolayı TFF yönetimine teşekkür etti. Ali Alanç, 'Yeni bir takımız, pasa dayalı kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. İlk yarıda skoru bulamamıştık fakat ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle sonuca ulaştık' dedi.

Kocaeli Teknik Direktörü özge Arslan da 'Bugünkü maçın ilk yarısı ortada geçti. Yakaladığımız 2 tane net pozisyonu değerlendiremedik. Onları değerlendirseydik maç daha farklı olabilirdi. Ama futbol bu. Değerlendiremeyince biraz da açıklar vermeye başladık. Uzaktan yediğimiz bir golle oyundan düştük' diye konuştu.

SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı
Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı
Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi
Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Esra Erol Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 00:22:05. #1.16#

title