KADIKÖYLÜ ÇOCUKLARDAN CAZ KONSERİ

Kadıköy Belediyesi'nin çocukların sanat eğitimine destek vererek çok boyutlu düşünmelerine ve estetik duygularının gelişimine katkı sağlamak için hizmete açtığı Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, her yıl Aralık ayında yeni yılı müzikle karşılamak için "Çocukça Caz Konseri" veriyor. Geleneksel hale gelen konser bu yıl 25 Aralık Cuma günü Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Her yıl, cazın önemli isimlerinden konukları da sahnesinde ağırlayan konserin bu yıl ki konuğu akordeon ustası Edward Aris oldu. Aris'in, Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte sahneye taşıdıkları eserler arasında "Autumn leaves ve Fly me to the moon" gibi caz müziğine damgasını vurmuş eserler yer aldı. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nin kendisine özgü akustik ortamında gerçekleşen konser izleyicilere keyifli bir akşam sundu.







Kaynak: Snob Magazin