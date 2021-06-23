Son dakika haberi... Kadıköy'de terapiste cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Kadıköy'de terapiste cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Kadıköy'de terapiste cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KADIKÖY'de ofisine müşteri olarak gittiği terapist Masal T.'yi (44) darp edip cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli Şevket K.(51) "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

KADIKÖY'de ofisine müşteri olarak gittiği terapist Masal T.'yi (44) darp edip cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli Şevket K.(51) "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Kadıköy, Bağdat Caddesi Feneryolu üzerinde 18 Haziran 2021'de meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Müşteri olarak terapist Masal T.'den randevu alarak iş yerine giden Şevket K., bir süre sonra polis kimliğini göstererek, içeride arama yapacağını söyledi. Şüpheli, kapıyı kilitledikten sonra Masal T.'ye sözde fuhuş ihbarı aldığını söyledi. Daha sonra kadını polis merkezine götürmeme karşılığında cinsel ilişki teklif eden şüpheli, ret cevabını aldığında ise kadını silah kabzasıyla darp etmesinin ardından cinsel tacizde bulundu.  

Masal T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Şevket K.'yi dün Başakşehir'de bir eve yaptığı baskında yakaladı. Şüphelinin üst aramasında sahte polis kimliği ve rozeti ele geçirilirken şüphelinin emniyette 8 suç kaydı olduğu tespit edildi.

ARAMALARDA RAHAT ETMEK İÇİN POLİS KİMLİĞİ EDİNMİŞEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Şevket K.'nin savcılık ifadesinde şikayetçi ile para karşılığı ilişkiye girdiğini iddia ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Şüpheli Şevket K. ifadesinde "Müştekinin üzerinde bulunan ekimozlar ile alakalı benim bir bilgim ve ilgim yoktur" dedi. Şüphelinin ayrıca üzerinde çıkan sahte polis kimliğiyle ilgili "Bir müşterim vasıtasıyla aramalarda rahat etmek için edindim" dediği öğrenildi.Savcılık şüpheliyi "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

TUTUKLANDIŞüpheli Şevket K., hakimlik sorgusunda da üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini tekrarlayarak, araması olduğu için polis kimliği taşıdığını, o gün yanında polis kimliği olmadığını öne sürdü. Şüpheli tutuksuz yargılanmayı talep etti. Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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