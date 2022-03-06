Kadıköy'de dev maç! Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde 66 puanla en yakın takipçisi Konyaspor'a 17 puan fark atan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek isterken, sarı-lacivertliler ise kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek. Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho ve Vitor Hugo'nun yanı sıra; Marek Hamsik ile Dorukhan Toköz'ün de sakatlığı sürüyor. Bordo-Mavililerde Koronavirüs'e yakalanan İsmail Köybaşı'nın durumu ise henüz netleşmedi.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Osayi, Crespo, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

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