Kaçma hazırlığındayken yakalandılar

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği(TEM)görevlileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı kocayı kaçma hazırlığındayken yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri şüphelilerin yurtdışına kaçma hazırlığında bulundukları, bu amaçla Edremit ilçesine gelerek temin ettikleri evde gizlendiklerinin tespit edilmesi üzerine saklandıkları eve operasyon düzenlendi. Esnaf olarak telefon tamirciliği yapan gözaltına alınan şüphelilerden Muhammet Kürşat A.'nın yıl ay, diğer şüpheli ev hanımı Yasemin A. isimli şahsın ise yıl ay hapis cezası ile arandıkları öğrenildi. Şüpheliler Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim teslim edildi.