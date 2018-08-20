Kaan Terzioğlu: "Bazılarını Rahatsız Etmeye Devam Edeceğiz"

Kaan Terzioğlu yaptığı yazılı açıklamada "Son günlerde uçtan uca Türkiye'de ve Türk mühendislerimiz tarafından geliştiren dijital servislerimizin kullanımı arttıkça, bu servislerimize yönelik yanlış ve kötü niyetli bilgiler içeren paylaşımların da artmaya başladığını üzülerek görüyoruz. 'Türkler yapamaz' gibi yıllardır kafalarımıza özenle yerleştirilmeye çalışan ve artık kurtulmamız gereken bir zihniyetin bilinçli olarak yürüttüğü bu karalama kampanyası, esas itibari ile ülkemizin dijital emperyalizme koşulsuz olarak teslim olmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, son günlerde Türkiye'de ve Türk mühendisler tarafından geliştiren dijital servislere yönelik yanlış ve kötü niyetli bilgiler içeren paylaşımlar yapıldığını belirterek yazılı bir açıklamada bulundu. Terzioğlu, yazılı açıklamasında yeni servisler geliştirmeye ve var olan servislere yeni özellikler eklemeye devam edeceklerini altını çizdi. Terzioğlu, "Son günlerde Türkiye'de ve Türk mühendislerimiz tarafından geliştiren dijital servislerimizin kullanımı arttıkça, bu servislerimize yönelik yanlış ve kötü niyetli bilgiler içeren paylaşımların da artmaya başladığını görüyoruz. 'Türkler yapamaz' gibi yıllardır kafalarımıza özenle yerleştirilmeye çalışan ve artık kurtulmamız gereken bir zihniyetin bilinçli olarak yürüttüğü bu karalama kampanyası, esas itibari ile ülkemizin dijital emperyalizme koşulsuz olarak teslim olmasını amaçlıyor. Turkcell olarak bir kez daha gururla belirtiyoruz ki BiP, Yaani, fizy, TV+, Dergilik, UpCall gibi servislerimizin hepsini kendi imkanlarımızla geliştiriyor ve tüm kullanıcı verilerini yerli veri merkezlerimizde saklıyoruz. Bu sayede en değerli varlığımız olan dijital verilerimizin yurt dışına çıkmasını engelliyoruz. Bazı servislerimizi ise Avrupa Birliği regülasyonlarla kurallarına uygun olması için Hollanda merkezli ve yüzde yüz Turkcell iştiraki olan Lifecell Ventures şirketimiz üzerinden sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni servisler geliştirmeye devam edeceğiz"

Terzioğlu yazılı açıklamasında Turkcell olarak Türkiye için üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Şu çelişkiye özellikle dikkat çekmek gerekiyor: Ankara'daki bir şirketin aynı şehirdeki müşterine reklam vermek için yurt dışındaki bir şirketin servisini kullanmasından rahatsız olmayanlar, Erzurum'daki bir şoförün yolunu bulmak için dünyanın diğer ucundaki bir şirketin altyapısını kullanmasından rahatsız olmayanlar, Adana'daki bir gencin çektiği fotoğrafları yurt dışındaki bir şirketin veri merkezinde saklamasından rahatsız olmayanlar Turkcell'in dünyaya açılma çalışmalarından rahatsız oluyor.

Biz bunu yaptıkça bazılarının rahatsız olmaya devam edeceğini bilerek yeni servisler geliştirmeye ve var olan servislerimize yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz. Dijital servislerimizin indirilme sayısının 110 milyonu aşması, biz geliştirdikçe halkımızın bize gösterdiği desteğin devam edeceğinin en büyük göstergesi.

Turkcell, Türkiye için üretmeye devam edecek." - İSTANBUL