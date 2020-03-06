: Justin Bieber belgeselde bağırsaklarını temizledi!

06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:46

'Justin Bieber: Seasons' adlı YouTube belgeselinde hem uyuşturucu bağımlılığıyla olan mücadelesini anlatan hem de Lyme hastalığına yakalandığını açıklayan Justin Bieber rahatladı!

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