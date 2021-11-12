"Türkiye harika oyunculara sahip"

Julian Valarino: Gruptaki ilk galibiyetimizi almak için çaba göstereceğiz

Mustafa AKIN/ - Cebelitarık Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu haftasında yarın A Milli Futbol Takımı ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Cebelitarık Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas ile futbolculardan Julian Valarino açıklamalarda bulundu.

Çok güzel ve önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren teknik direktör Julio Cesar Ribas, "Türkiye, Avrupa'da ve dünyada en iyi milli takımlardan bir tanesi. Biz de çok genç bir ekibe sahibiz. Genç arkadaşlarımızın da tecrübe kazanması, böyle bir atmosferi görmesinden dolayı çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Cebelitarık Milli Futbol Takımı oyuncusu Julian Valarino ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Tabii ki bizler için kolay olmayacak bir maç. Türkiye'nin kazanma zorunluluğu olduğunu biliyoruz, biz de buraya kazanma duygusu ile geldik. Sonuçta sahaya çıkan hiçbir oyuncu kaybetmek için çıkmaz, kazanmak için çıkar. Gruptaki ilk galibiyetimizi almak için çaba göstereceğiz ancak bunun hiç kolay olmayacağını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahada olacağız."