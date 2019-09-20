Judonun ustaları Taşkent'te bir araya geldi
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasının ilk gününde adeta judo şöleni yaşanırken Rusya üç altın madalya kazandı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasının ilk gününde adeta judo şöleni yaşandı.
Erkekler -60 kilo kategorisi finalinde Junior Dünya Şampiyonu Japon Genki Koga ve Rusya'nın favorilerinden Yago Abuladze karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen müsabakada Abuladze altın skorda rakibini ipponla saf dışı bırakarak zafere uzandı. Abuladze'nin altın madalyasını Özbekistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Rustam Shaabdurakhmanov takdim etti. Euronews.com'da Görüntüle