JUDODA 'İKİZ' BAŞARI

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde tek yumurta ikizi Eda ve Eren Kahveci (14) kardeşler judoda başarıdan başarıya koşuyor. 8 yaşında judoya başlayan Eda'nın Türkiye ve Avrupa dereceleri bulunurken, kardeşine özenerek 11 yaşında judoya başlayan Eren'in ise Türkiye dereceleri bulunuyor. Eda ve Eren Kahveci kardeşler hedeflerinin olimpiyatlarda derece elde etmek olduğunu söyledi.

Gölyaka ilçesinde yaşayan Eda ve Eren Kahveci kardeşler judoda başarıdan başarıya koşuyor. Gölyaka Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan kardeşlerden Eda Kahveci 8 yaşında judoya, kardeşi Eren Kahveci ise Düzcespor altyapısında spora başladı. Bir süre sonra ikiz kardeşi Eda'nın başarılarını gören Eren Kahveci, antrenörlerinin ve annesinin de desteği ile ikiz kardeşi gibi 3 yıllık futbol merakının ardından judoya başladı. Aynı sporu yapmanın avantajından yaralanan ikiz kardeşler antrenmanlarını da birlikte yapmaya başladıkları gibi gittikleri müsabakalarda da birbirlerine destek olarak heyecanlarını en aza indirmeyi başardı. Eda, 2018 yılında Türkiye birincisi, 2018 yılında Yunanistan'da yapılan Balkan şampiyonasında birinci, 2019 yılında İzmir'de yapılan şampiyonda birinci, 2019 yılında Balkan şampiyonasında 7'nci, bu yıl Aksaray'da yapılan turnuvada 3'üncü, bu ay Zonguldak'ta yapılan Uluslararası Madenci Kupası'nda ise birinci oldu. Eren ise 2019 yılında İzmir'de yapılan turnuvada birinci, 2019 yılında Balkan şampiyonasında 7'nci, bu yıl Aksaray'da yapılan turnuvada 9'uncu, Zonguldak'ta yapılan Uluslararası Madenci Kupası'nda ise 2'nci oldu.

'HEDEFİM OLİMPİYATLARDA DERECE YAPMAK'

Judoya annesi sayesinde gönül verdiğini söyleyen Eda Kahveci, "Annem gençlik merkezine kurs için gidiyordu. O sırada judo yapanları görmüş. Hocalarla konuşup beni judoya aldırdı. 8 yaşında başladım. Türkiye ve yurtdışında birincilikler ve çeşitli başarılar kazandım. İkizimle birlikte aynı sporu yapmak güzel bir duygu. Gittiğim yerlerde yabancılık çekmiyorum. Antrenmanları birlikte yapıyoruz. Bu bize kolaylık sağlıyor. Hedefim olimpiyat oyunlarında derece yaparak Türkiye'yi gururlandırmak." dedi.

'KARDEŞİMİN BAŞARILARI BENİ ETKİLEDİ'

Futbol merakı olduğunu, ancak ikiz kardeşinin başarılarının kendisini judoya yönelttiğini belirten Eren Kahveci ise, "Spor merakım futboldu. 8 yaşında futbola başladım. İkiz kardeşimin başarıları beni etkiledi. Bende judo yapmaya karar verdim. Hedefim olimpiyat oyunlarında İstiklal Marşı'mızı okutmak ve judo branşında altın madalya getirmek." diye konuştu.

ÇOCUKLARIYLA GURUR DUYUYOR

Muhammer Kahveci çocuklarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "2015 yılında judoya ilk Eda başladı. Benim futbol merakım vardı. Ben Eren'i Düzcespor altyapısına götürdüm. 2018 yılında Eda Türkiye ve Balkan şampiyonu olunca hocaları Eren'in de bu işi yapabileceğini söylediler. Eren de judoya başladı ve 7 ay sonra ikisi de İzmir'de Türkiye şampiyonu oldu." dedi.

Gençlik ve Spor Gölyaka İlçe Müdürü İrfan Başar, ikiz kardeşleri desteklediklerini belirterek, "Bölgemizden ikiz ve başarılı sporcunun uluslararası derece yapmaları bizleri gururlandırdı. Bizde sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız." diye konuştu.