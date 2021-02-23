Josef de Souza sezon başında Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurdu. Brezilyalı orta saha sezon başında Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldığını söylerken en önemli duruşu Beşiktaş'ın gösterdiğini belirtti.

Bu sezonki performansıyla Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri olan Josef de Souza önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha, şampiyonluğun en önemli adayı olduklarını söylerken, Aziz Yıldırım ve Galatasaray itirafında bulundu.

Josef de Souza'nın açıklamaları şöyle:

"KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇLARI KAZANDIK"

"Haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltiyoruz. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu. Şu ana kadar performansımızdan memnunuz. Kazanmamız gereken maçları kazandığımızı düşünüyorum."

"HERKESE TATMİN VERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Hocamız herkese şans veriyor, bu da bizi mutlu ediyor. Atiba, Ljajic, Mensah, Oğuzhan, Dorukhan, hepimiz şans buluyoruz, kendi oyunumdan da memnunum. Herkese tatmin verdiğimi düşünüyorum. Maçları kazandığımız için de ayrıca mutluyum."

"KADROMUZDA AZ AMA ÖZ SEÇENEK VAR"

"Derbide gol atmak benim için mutluluk verici ama şu an bunu unutmam lazım. Önümüzde oynamamız gereken maçlar var. Takım kazandığı sürece, skor beni tatmin eder. Gol atmasam da olur. Her zaman fazla transfer yapmak, aynı kaliteyi vermez. Kadromuzda az ama öz seçenek var."

"HER MEVKİDE YETERİNCE OYUNCUMUZ VAR"

"Ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığı görüşüne katılıyorum ama kadromuzun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. Belki çok fazla transfer yapmadık ama her mevkide yeterince oyuncumuz var."

"BEŞİKTAŞ YARIŞIN BİR NUMARALI ADAYI"

"Fenerbahçe, Galatasaray ve arkadan gelen bir Trabzonspor var. Bu takımlar ile mücadele içindeyiz. Sonuna kadar bu yarışın içinde kalacaklardır. Futbol saha çizgilerinin içinde kaldığı sürece Beşiktaş bu yarışın bir numaralı adayıdır."

"ASIL JOKER NECİP"

"Joker de Souza şeklindeki sevgi gösterilerine teşekkür ediyorum ama asıl joker, Necip Uysal. Her pozisyonda oynayabiliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'la mücadele içerisindeyiz. Trabzonspor da sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Futbol, saha içinde kaldığı sürece Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir."

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

"Fenerbahçe'de ilk sezon 48 maç oynadım. Ligde Beşiktaş'a, kupada Galatasaray'a kaybettik. Çok fazla eleştiri aldım ve takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım ki ona çok saygı duyuyorum, menajerimi aradı ve kulüp bulmamı söyledi. Bugün buradayım çünkü hep mücadeleci ve inatçı tavrımdan dolayı bir şeyler elde ettim."

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE İLGİLENDİ"

"Beşiktaş'a geldiğim dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe'de benimle ilgilendi ancak pazarlık sürecinde en önemli duruşu Beşiktaş gösterdi. Taraftarın sevgisini kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum.