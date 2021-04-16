Jorge Felix, Sivasspor'da siftah yaptı
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Jorge Felix, Sivasspor'da siftah yaptı

Jorge Felix, Sivasspor'da siftah yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Jorge Felix, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

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DG Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Jorge Felix, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Sivasspor'da Jorge Felix attığı golle galibiyete katkı sağlarken, bu sezon ilk kez ağları sarstı. Maça ikinci yarı Cofie'nin yerine dahil olan İspanyol oyuncu Felix, 78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla topu ağlarla buluşturdu. Felix böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 14 maça çıkan Felix, 3 kez de ilk 11'de görev aldı. Jorge Felix, 364 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

Jorge Felix, Sivasspor'da siftah yaptı
Jorge Felix, Sivasspor'da siftah yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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