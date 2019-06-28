Jony Ive: iPhone'un tasarımcısı, Apple'dan ayrılıyor

ABD'li teknoloji devi Apple'ın baş tasarımcısı, Jony Ive bu yılın sonlarında yaklaşık 30 yıldır çalıştığı şirketten ayrılacağını açıkladı. iMac, iPod ve iPhone'ların tasarımını yapan kişi olan Ive'ın bu kararıyla şirketin hisseleri yüzde 1,5 oranında düştü. Şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı.

1996'da; Apple'ın mali zorluk yaşadığı ve işçi çıkarmaya başladığı bir dönemde çalışmaya başlayan Ive'ın şirketin bir trilyon dolarlık bir deve dönüşmesinde önemli bir payı olduğu belirtiliyor. 2011'de ölen Apple'ın kurucusu Steve Jobs, bir defasında "Apple'da bir ruh partnerim varsa o da Jony'dir" demişti.

Apple CEO'su Tim Cook ise Apple'ın yeniden canlanmasında Ive'ın rolünün büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

Ancak Ive'ın ayrılışı, şirkette büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme rastlıyor.

Beş yıl önce İngiliz moda devi Burberry'nin CEO'luğunu bırakarak Apple'ın perakendeden sorumlu başkan yardımcılığına gelen Angela Ahrendts de Nisan'da şirketten ayrılmıştı. iPhone satışlerının düşmesi de yatırımcıları kaygılandırıyor.

İlk müşterisi Apple olacak

Jony Ive'ın şirketten ayrıldıktan sonra LoveFrom adlı kendi tasarım şirketini kuracağı ve ilk müşterisinin Apple olacağı belirtiliyor.

Ive, şirketten ayrılmasıyla ilgili açıklamasında "Değişim için doğal bir zaman. Yaklaşık 30 yıl ve sayısız projeden sonra Apple'da yarattığımız benzersiz tasarım ekibi ve kültürümüzle gurur duyuyorum" dedi.

Merkezi California'da olacak LoveFrom hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Ancak şirketin giyilebilir teknolojiye odaklanacağı belirtiliyor.

Jony Ive Apple için hangi ürünleri tasarladı? 1998 iMac 2001 iPod 2004 iPod Mini 2007 iPhone 2008 Macbook Air 2010 iPad 2015 Apple Watch 2016 Air Pods

'En önemli ayrılık'

Ive son olarak İngiliz mimarlık şirketi Foster and Partners'la Apple'ın "ultra-modern" olarak tanımlanan genel merkezi Apple Park'ı tasarlamıştı.

Creative Strategies şirketinden analist Ben Bajarin, Ive'ın istifa kararı için "Jobs'un liderliğindeki büyüme hikayesinin merkezinde olan bir kişi olarak en önemli ayrılık" dedi.

2012'de İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth tarafından şövalyelikle ödüllendirilen ve "Sir" unvanı bulunan Ive, bu tarihten beri hem donanım hem de yazılım tasarımı başkanlığını yürütüyordu.

Apple, Ive'ın istifasından sonra bu birimlerin yeniden ayrılacağını, endüstriyel tasarımdan Evans Hankey, arayüz tasarımından da Alan Dye'ın sorumlu olacağını açıkladı.