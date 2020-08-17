John Obi Mikel kariyerini Stoke City'de sürdürecek
Mart ayında karşılıklı anlaşma yoluyla Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, İngiltere Championship takımlarından Stoke City ile anlaştı.
17.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:07
Mart ayında karşılıklı anlaşma yoluyla Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, İngiltere Championship takımlarından Stoke City ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrolarına kattıkları ifade edildi ancak sözleşmenin süresine ilişkin bilgi verilmedi.
Nijerya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Mikel, Trabzonspor'un yanı sıra Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough kulüplerinde de oynadı.
Kaynak: AA