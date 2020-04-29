JLL/Alkaş: Covid-19 sonrası home ofisler öne çıkacak JLL Türkiye ve Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, Covid-19 sonrası konvansiyonel ofislerin yerini home ofisleri de belli oranda içeren ama eve yakın uydu ofislere de yer açan hibrid ve esnek yapılanmaya bırakacağını söyledi.

JLL Türkiye ve Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, Covid-19 sonrası konvansiyonel ofislerin yerini home ofisleri de belli oranda içeren ama eve yakın uydu ofislere de yer açan hibrid ve esnek yapılanmaya bırakacağını söyledi.

Ortak düşünce ve proje platformu Re-Set Workspace'in sanal ortamda düzenlediği toplantıda konuşan Alkaş, JLL'nin araştırmasına göre, 10 yıl içinde ABD ofis pazarının yüzde 30'unda esnek çalışma alanlarına geçileceğini vurguladı ve ekledi:

"Re-Set Workspace platformunu mesafe kavramının iş hayatına nasıl uyumlanacağı ve neleri/ nasıl değiştireceği insan – mekan – zaman üçlemesi çerçevesinde tartışmak için hayata geçirdik. Covid-19 sonrasında daha da büyük bir ivme ile konvansiyonel ofislerin yerini home ofisleri de belli oranda içeren ama eve yakın uydu ofislere de yer açan hibrid ve esnek yapılanmaya bırakacağını düşünüyoruz. Biz de bu kapsamda Türkiye için kolları sıvadık. Türk iş dünyası için önemli kazanımlar ortaya koymayı hedefleyen bu platforma bu süreci önceden deneyimlemiş ve çalışma alanlarının standartlarını önceden belirlemiş uluslararası profesyonelleri, dernek başkanlarını, üst düzey yöneticileri de dahil etmeye özellikle özen gösterdik. Bu platformun çıktılarını TÜSİAD (Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği) ve ilgili bakanlıklarla paylaşacağız."Alkaş, "Global ölçekte 93 binden fazla çalışanı olan bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak dünyadaki çalışma arkadaşlarımla düzenli aralıklarla görüşüyorum. Çin, Japonya ve Güney Kore'nin farklı koruma ve güvenlik önlemleriyle çalışmaya başladığını gözlemliyoruz. Bu senaryolara bakarak ben de iki ay sarkma ile Çin'i takip edeceğimizi düşünüyorum" dedi.Han Spaces kurucu ortağı ve CEO'su Gizem Burteçin de, "Yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürümüzü teknoloji ve tasarımla buluşturuyor, odağında insan olan, doğaya saygılı ve mutlu mekanlar kurguluyoruz. Covid-19 ülkemizde de ofislerin genelini ve tabi ki ortak calışma alanlarını ve bina yönetimlerini de doğrudan etkiledi. Biz de Han Spaces olarak kurucularımızdan da gelen tecrübe ve bina yönetimi deneyimimizle bu dönemde üzerimize düşeni yaparak yeni dünyanın yeni insanı için iş hayatı nasıl olacağını disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almak için Re-Set Workspace adlı bir ortak düşünce ve proje platformu kurduk. Amacımız tüm paydaşlarımızla beraber çalışma alanlarının geleceğini planlamak ve ofis alanlarını açtığımız yarınların standartlarını beraber oluşturmak" dedi.Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay da, "Çalışma alanlarının standartlarının acilen ve en doğru şekilde belirlenmesinin her sektörü birebir etkileyen, insan sağlığını doğrudan etkileyen, ekonominin yeni döneme hızla adapte olmasına büyük ivme sağlayacak bir konu" dedi.

Re-SET Workspace, Peryön, İDEALİST İç Mimarlık Derneği, WWF- Türkiye (Doğal Yaşamı Koruma Vakfı), Özyeğin Üniversitesi, Girişimcilik Vakfı, Özay Hukuk ile akademisyenler, sektörün önde gelen şirketlerinin insan kaynakları yöneticileri, teknoloji şirketleri, proje yöneticileri, gayrimenkul uzmanları ve servis sağlayıcılarıyla birlikte geleceği kurgulayacak. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA