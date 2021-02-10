JD Sports, Brexit bürokrasisinden şikayetçi
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JD Sports, Brexit bürokrasisinden şikayetçi

10.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:40
JD Sports, Brexit bürokrasisinden şikayetçi

Spor malzemeleri ve kıyafetleri alanında faaliyet gösteren İngiliz perakende şirketi JD Sports'un Başkanı Peter Cowgill, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından tedarik zincirinde oluşan gecikme ve artan bürokrasinin çift haneli milyonlarca sterlinlik ek maliyet oluşturduğunu söyledi.

Spor malzemeleri ve kıyafetleri alanında faaliyet gösteren İngiliz perakende şirketi JD Sports'un Başkanı Peter Cowgill, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından tedarik zincirinde oluşan gecikme ve artan bürokrasinin çift haneli milyonlarca sterlinlik ek maliyet oluşturduğunu söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan Cowgill, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından tedarik zincirinde oluşan gecikme ve artan bürokrasinin çift haneli milyonlarca sterlinlik ek maliyet oluşturduğunu belirten Cowgill, AB'ye gönderilen ürünlerin daha seri ve sorunsuz bir şekilde dağıtımı için AB merkezli bir dağıtım merkezi kurabileceklerini bildirdi.

İngiltere ve AB arasında gerçek anlamda bir Serbest Ticaret Anlaşması olmadığını savunan Cowgill, JD Sports'un, Uzak Asya ülkelerinden getirttiği ürünleri Avrupa'daki mağazalarına gönderdiği zaman gümrük tarifesine tabi tutulduğunu söyledi.

Cowgill, "Bunun tam olarak önceden düşünüldüğünü sanmıyorum. Serbest ticaret ve malların serbest dolaşımı gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve AB arasında yapılan anlaşmaya göre ticaret ürünlerinin bildiriminin yapıldığını, sınır kontrollerinin uygulandığını aktaran Cowgill, "Yeni sistem ve bürokrasi, işlevselliği yavaşlatıyor. Ürünlerin serbest dolaşımı ve engeller oldukça zor. Denetimsel evrak işlerinin de kısa zamanda azalacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da bir depolama merkezi açmanın ekonomik açıdan daha mantıklı olacağını belirten Cowgill, yaklaşık 1.000 kişinin bu merkezde istihdam edilmesinin planlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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