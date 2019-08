JCR Eurasia Rating, KARDEMİR'in notunu korudu

08.08.2019 20:14

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) uzun vadeli ulusal not ve görünümünü "A+(Trk)/stabil" olarak teyit ettiği bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, JCR Eurasia Rating'in, KARDEMİR ve iştiraklerinin konsolide yapısı ve muhtemel tahvil ihraçlarını derecelendirerek, uzun vadeli ulusal not ve görünümünü "A+(Trk)/stabil", uzun vadeli uluslararası yabancı para notunu ise "BBB-" olarak teyit ettiği belirtildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde son 5 yıl içinde süren yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlerin portföye katılması ve kapasite artışı sağlanmasının etkili olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018 yılında satış hacminde oldukça yüksek büyüme kaydedilmesi, yıllık bazda artan ürün satış hacmi ve ürün fiyat artışının, FAVÖK marjının yüksek seviyede gerçekleşmesini desteklemesi, ürün gamı ve rekabetçi gücü ile operasyonel performansın perçinlenmesi, içsel öz kaynak yaratma kapasitesinin öngörülebilir seviyeye getirilmesi, net borcun FAVÖK ve öz kaynaklara oranında iyileşme sağlanması, yabancı para pozisyonu kaynaklı risklerin hedge ile azalması, sektördeki konumlanan pazar payı, çalışma sermayesinin güçlü yapısı, varlık kalitesinin korunması, kurumsallaşma ve kurum kültürü, istikrarlı yönetim kadrosu, şirketimizin uzun vadeli ulusal not ve görünümünün 'A+(Trk)/stabil' olarak teyit edilmesinin temel nedenleri olarak sıralandı."

Açıklamada, "Şirketimizin güçlü finansal ve kurumsal yapısının ortaya konulduğu raporda şirketimizin finansal taahhütlerini yerine getirme seviyesinin yüksek düzeyine işaret edildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA