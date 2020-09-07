JASAT'tan kaçış yok
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JASAT'tan kaçış yok

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince farklı tarihlerde yapılan nokta operasyonlar ile hakkında kasten adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

JASAT'tan kaçış yok
07.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:30

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince farklı tarihlerde yapılan nokta operasyonlar ile hakkında kasten adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Tekkeköy ilçesinde hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan yakalama kararıyla birlikte 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından aranan bir şahıs ile Çarşamba ilçesinde 'büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma veya bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından aranan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen müşterek operasyonlar ile yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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