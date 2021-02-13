Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Fukuşima kıyılarında yaşanan depremin önce 7,1 olarak açıklanan büyüklüğü 7,3 şeklinde güncellendi.

Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade edilen açıklamada, tsunami tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.

Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık Ofisinde görev gücü oluşturulduğunu söyledi.

Kato, deprem sonrası elektrik kesintisi sebebiyle Tokaido, Tohoku, Hokuriku, Joetsu'da hızlı tren faaliyetlerinin durduğu bilgisini verdi.

Öte yandan, Kyodo ajansının haberinde, hasar tespiti ve arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin görev gücüne talimat verdiği belirtildi.

Haberde, deprem sonrası, Miyagi ve Fukuşima'da 20'den fazla kişinin yaralandığı, bölge genelinde 950 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

Deprem sonrası ajansa değerlendirmede bulunan Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Satake Kenji, 2011'de yaşanan 9 büyüklüğünde Tohoku depremine atıfta bulunarak, "10 yıl sonra bu ölçekte bir artçı depremin yaşanması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Kıyı dalgalanmalarına da değinen Satake, sarsıntının deniz yüzeyinden 55 kilometreden fazla derinlikte olması sebebiyle tsunami riskinin oluşmadığını belirtti.

Depremin yaşandığı bölgede Tokai 2, Dai-ichi, Dai-ni ve Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santrallerinde olağandışılık belirlenmediği duyuruldu.

Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan