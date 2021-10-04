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Japonya'da iktidar partisi 31 Ekim'de olağan genel seçim planlıyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da iktidar partisi 31 Ekim'de olağan genel seçim planlıyor

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 31 Ekim'de olağan genel seçimlere gitmeyi planladığı belirtildi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 31 Ekim'de olağan genel seçimlere gitmeyi planladığı belirtildi.

Kyodo ajansının parti içi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, LDP genel başkanlığına seçilen Kişida Fumio, mecliste oylamaya girecek.

LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki meclis oturumunda Kişida'nın, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni kabinesini açıklayacak Kişida, mecliste ilk politika konuşmasını yapacak ve muhalefet partileri huzurunda soru-cevap oturumlarını gerçekleştirecek.

Kamu yayıncısı NHK'ya, göre milletvekillerinin 21 Ekim'de görev sürelerinin sona ermesini göz önünde bulunduran LDP seçim planlarını değiştirdi.

Buna göre, yeni başbakan 14 Ekim'de meclisi feshedecek ve 19 Ekim'de olağan genel seçim kampanyasını başlatacak. Olağan genel seçim 31 Ekim'de düzenlenecek.

Değişen takvim kapsamında Kişida'nın, 30-31 Ekim'de Roma'da düzenlenecek G-20 zirvesine katılmayacağı kaydedildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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