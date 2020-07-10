Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 gözaltı Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 gram esrar, 10 adet captagon hap ve 15 adet Zolan hap ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K ve M.N isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA