Jandarmadan Sürücülere Çikolata ve Bayram Tebriği

Giresun İl jandarma Trafik Ekipleri uygulama yaparak sürücülere çikolata ve kolonya ikram etti, sürücülerin bayramını şimdiden kutladı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol uygulaması yapıldı. Araçları durduran jandarma ekipleri, bu kez ehliyet, ruhsat kontrolü ya da emniyet kemeri uygulaması yapmadı. Sürücülerin bayramını şimdiden kutlayan ekipler, kolonya ve çikolata dağıttı. Sürücüler ise önce şaşkınlıkla karşıladıkları durumun, bayram tatili uygulaması olduğunu anlayınca mutlu oldu. Jandarma, etkinlik sırasında emniyet kemeri kullanımı ve alkollü araç kullanılmaması konusunda sürücüleri uyarmayı ihmal etmedi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise, "Bayram tatili süresince meydana gelebilecek trafik kazalarını azaltmak vatandaşların güven içinde seyahat etmeleri amacıyla trafik kontrollerine ağırlık verilmiş, sürücüler aşırı hızla ve yorgun olarak araç kullanmamaları, seyahat esnasında sürücü ve yolcular emniyet kemeri takmaları hususunda uyarılarak sürücü ve yolculara şeker ve çikolata ikram edilerek bayramları kutlanmıştır. Ülke genelinde meydana gelen kazaların üçte birinin aşırı hız nedeniyle meydana geldiği ölüm ve yaralanma nedenlerinin emniyet kemerini kullanmama sonucunda artış olunduğu yönünde bilgilendirilmiştir" denildi. - GİRESUN