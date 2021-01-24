Jandarma'dan depremzedelere anlamlı ziyaret
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Jandarma'dan depremzedelere anlamlı ziyaret

24.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:02

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen sene 24 Ocak'ta meydana gelen, merkezi Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin 1. yılında, depremzede ailelere ziyarette bulundu.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen sene 24 Ocak'ta meydana gelen, merkezi Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin 1. yılında, depremzede ailelere ziyarette bulundu.

Konteyner kentlerde kalan ailelerle görüşen jandarma ekipleri, daha önce gerçekleştirdikleri ziyarette uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğunu öğrendikleri, Yurtbaşı beldesinde ikamet eden 8 yaşındaki Livanur Kaya'ya tablet hediye etti.

Tableti alan Kaya, ekiplere çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Ekipler daha sonra Sivrice ilçesinin Çevrimtaş köyünde enkaz altından yaralı kurtarılan Zeki ve eşi Raziye Ertaş'ı, Ramazan Ernek'i ve depremde hayatını kaybeden Yaşar Güçlü'nün oğlu Mehmet Güçlü'yü ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında duygulu anlar yaşandı.

Depremzede çocuklarla da yakından ilgilenen ekipler, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Jandarma'dan depremzedelere anlamlı ziyaret
Jandarma'dan depremzedelere anlamlı ziyaret
Jandarma'dan depremzedelere anlamlı ziyaret
Jandarma'dan depremzedelere anlamlı ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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