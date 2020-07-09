Jandarma karakoluna saldıran teröriste verilen cezanın gerekçesi açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarma karakoluna saldıran teröriste verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Van'da 5 yıl önce Başkale ilçesindeki karakola düzenlenen saldırıya katılan ve bir araç yağmalama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen teröriste verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Jandarma karakoluna saldıran teröriste verilen cezanın gerekçesi açıklandı
09.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:04

Van'da 5 yıl önce Başkale ilçesindeki karakola düzenlenen saldırıya katılan ve bir araç yağmalama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen teröriste verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 06 Ekim 2015'te Başkale ilçesindeki Eşmepınar Karakol Komutanlığına bomba yüklü araçla yapılan saldırı ile 11 Temmuz 2016'da S.D. isimli kişinin kaçırılmasına ilişkin davada, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yargılanan terörist G.K'ye, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, "ruhsatsız silah bulundurmak veya taşımak", "silahla birden fazla kişi tarafından birlikte, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" suçlarından verdiği 40 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasının gerekçeli kararını hazırladı.

Kararda, sanığın Esenyamaç Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin kaçırılması, aracının yakılması, Eşmepınar Karakol Komutanlığına bombalı araçla saldırı düzenlenmesi, Hakkari Esendere'de sınır gözetleme kulesi ve bir karakola taciz ateşi açılması eylemlerine katıldığını kabul ettiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kararda, terör örgütü PKK'ya üye olmak için örgütte yönetici konumundakilerin rızasının varlığına gerek duyulmadığı, tek taraflı iradeyle de örgüte katılmanın mümkün olduğu kaydedildi.

Bu nedenle terör örgütü PKK üyeliği suçunun oluşumunda, kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasının temel ölçütler arasında yer aldığı bildirilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Sadece örgüte sempati duymak bu suçu oluşturmaz. Ayrıca eylemlerin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluğu kriteriyle, eylemin niteliği kriteri örgüt üyeliği suçunun maddi unsuru bakımından organik bağ kriterine ilave istisnai ölçütlerdir. Asıl olan organik bağ kriteridir. Silahlı örgüte üye olmak suçunun manevi unsurunu, örgütün belli amaçlarını gerçekleştirme gayesini bilerek ve isteyerek örgüte girme iradesi oluşturmaktadır."

"70-100 kez ateş etmiş"

Kararda, 06 Ekim 2015'te saat 18.30 sıralarında beyaz renkli aracı Eşmepınar Karakol Komutanlığının önüne park eden teröristin araçtan inerek nöbetçi askere komutanla görüşmek istediğini söylediği, bir süre sonra da aracın teröristlerce patlatıldığı bilgisi aktarıldı.

Olay yerinde bulunan güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada aracı getiren teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen kararda, "Birden fazla askerin yaralandığı patlama öncesi Eşmepınar Karakol Komutanlığına sanığın da aralarında bulunduğu örgüt mensupları tarafından yaklaşık 150 metre mesafedeki tepeden ateş açılmıştır. Sanık da hazırlık aşamasında müdafi huzurunda verdiği ifadesinde bixi silah ile 70-100 civarında ateş açtığını açıkça kabul etmiştir. Bu kapsamda, örgütün amacı doğrultusunda kolluk görevlilerine veya sivil halka saldırı, terör ortamı yaratmak için kamu veya özel kişilere ait araç, bina ve benzeri yerlerin yakılması, güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girilmesi, silahla ve roketle saldırıda bulunulması gibi eylemler devletin ülkesine, egemenliğine ve birliğine yönelik önemli nitelikte eylemler olarak kabul kabul edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

18 yaşından küçük olduğu için ceza artırımı yapılmadı

Örgüt üyeliği suçunun oluşumunda kisinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına yapısına dahil olmasının temel ölçüt olduğu vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın eylemlerinin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluğu kriteri ile eylemin niteliği kriteri örgüt üyeliği suçunun maddi unsuru bakımından organik bağ kriterine ilave istisnai ölçüttür. Bu nedenle sanığın eylemlerinin bütün halinde TCK'nin 302. maddesinde tanımlı 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçu yönünden hüküm kurulması gerekmiştir. Sanığın zikredilen suçları işlediği tarihte 18 yaşından küçük olduğu değerlendirilerek verilen cezada artırım yoluna gidilmemiştir"

Olay

Bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına 6 Ekim 2015'te bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, 14 asker hafif yaralanmıştı. Olayla ilgili yakalanan PKK'lı terörist G.K, 10 Haziran'da görülen karar duruşmasında 40 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Yılmaz Tunç Cahit Özkan Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Teoman Seda Sayan Sezen Aksu
Spor Falcao İrfan Buz Cüneyt Çakır İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Jandarma karakoluna saldıran teröriste verilen cezanın gerekçesi açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:12:34. #1.15#
title