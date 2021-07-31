İzmit Belediyesi, Manavgat için yardım kampanyası başlattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Manavgat'ta yaşanan orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Manavgat'ta yaşanan orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangınla mücadele eden vatandaşların feryatlarına sessiz kalmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'te yardım kampanyası başlattı. Hürriyet, yaşanan felaketle birlikte evlerini kaybeden ve yardım bekleyen vatandaşlar için Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan dayanışma çağrısına tüm İzmitlileri davet etti. İzmit Belediyesi, 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Gıda Bankası'nda ayni yardımları toplayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı